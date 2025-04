Il campione del mondo è stato dimesso dall'ospedale di Doha a una settimana esatta dall'incidente nel Gran Premio del Qatar, quando il pilota spagnolo era stato colpito dalla moto di Fabio Di Giannantonio dopo una scivolata su un cordolo. Martin, come fa sapere Aprilia, dovrà restare in Qatar "fino a quando la sua condizione medica si stabilizzerà". Appena sarà possibile, sarà organizzato un volo per il rientro in Europa

