Matteo Bertelle non correrà a Jerez. Il pilota di Moto3 si è infortunato in allenamento lo scorso 6 aprile, riportando fratture alla tibia destra e all'omero sinistro. Con un comunicato il team LEVELUP-MTA ha fornito un aggiornamento riguardo le sue condizioni, facendo sapere che in Spagna sarà Vicente Perez a prendere il suo posto. La MotoGP torna a Jerez nel weekend dal 25 al 27 aprile per il Gp di Spagna, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Non arrivano buone notizie dal team LEVELUP-MTA. Matteo Bertelle, in seguito all'infortunio procuratosi durante un allenamento domenica 6 aprile, non potrà scendere in pista nel weekend di Jerez dopo aver già saltato l'appuntamento del Qatar. La squadra, attraverso un comunicato, ha fatto sapere che le condizioni del pilota sono stabili, ma a causa di alcune complicazioni l'italiano dovrà rimanere sotto osservazione. "Il team LEVELUP-MTA vorrebbe fornire un aggiornamento ufficiale sulle condizioni di Matteo Bertelle, che è stato coinvolto in un incidente nei giorni scorsi. Attualmente è ricoverato in ospedale sotto osservazione. Il giovane talento italiano è in condizioni clinicamente stabili, anche se le complicanze richiedono un monitoraggio medico continuo. In questo momento, la famiglia di Matteo ha richiesto la massima privacy, una richiesta che il team rispetta e comprende pienamente. Eventuali aggiornamenti riguardanti le sue condizioni saranno condivisi quando possibile e solo con il consenso della famiglia, esclusivamente attraverso dichiarazioni ufficiali della squadra". La squadra, sempre nello stesso comunicato, ha reso noto che al posto di Bertelle a Jerez ci sarà Vicente Perez Selfa. Il pilota valenciano correrà con il numero #32, poiché il suo solito numero #21 è attualmente preso da un altro pilota sulla griglia.