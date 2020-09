Weekend speciale per Arbolino al Montmeló. Tony ha conquistato una pole da record e ha chiuso al secondo posto in gara. Non solo. Il pilota di Garbagnate può brindare alla "promozione" in Moto2 per la stagione 2021: ha chiuso un contratto di due anni con il team Liquimoly Intact Gp. “Non potevo chiedere niente di meglio, amo questo sport”

LO SPECIALE MOTOGP