Michael Ronaldi (Team Goeleven) è stato il più veloce nel warm-up a Magny Cours dove la Superbike è in pista per il penultimo appuntamento della stagione. Rinaldi ha girato in 1:47.848. Secondo Baz (Ten Kate Yamaha) e terzo Lowes (Kawasaki). Quarto Redding su Ducati e quinto il leader della classifica mondiale Rea. Il nordirlandese ieri si è aggiudicato Gara-1. Alle 11 la Superpole Race, alle 14 Gara-2: tutto in diretta sul canale 208 di Sky.