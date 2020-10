"MIR…aviglioso", a tu per tu con il pilota Suzuki

Giovedì 8 ottobre appuntamento alle 18 su Sky Sport MotoGP per il primo passaggio dello speciale "MIR…aviglioso", un'intervista esclusiva al pilota spagnolo realizzata da Sandro Donato Grosso: dai suoi inizi fino al momento magico che sta vivendo quest'anno in Suzuki, passando per il Mondiale vinto in Moto3 nel 2017. Joan racconta molto della sua vita privata, del suo rapporto con Maiorca e di come riesce a essere sempre allegro e positivo

GP FRANCIA, LA GUIDA TV SU SKY