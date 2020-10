Il pilota di Saludecio lascia dopo un anno la Ktm dello Sky Racing Team VR46 e per la prima volta in carriera proverà la Honda. Prendrà il posto di Tony Arbolino. Nel weekend il Motomodiale è in Francia: tutto in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208) GUIDA TV, LA MOTOGP IN FRANCIA

Andrea Migno sostituirà Tony Arbolino nel team Snipers. L’attuale pilota dello Sky Racing Team VR46 guiderà quindi una Honda nel 2021. Migno era tornato nel 2020 nella sua attuale squadra dopo la chiusura del team di Fiorenzo Caponera, per il quale correva fino all’anno scorso. Nonostante due prime file conquistate a Jerez nel primo appuntamento post lockdown e nel secondo dei due Gp di Misano, Migno non è riuscito ancora a centrare un podio, e a replicare la gioia della vittoria vissuta nel 2017 al Mugello. Dopo il debutto nel Motomondiale da wild card nel 2013 e la chiusura del 2014 su Mahindra, costruttore che ha ormai da tempo lasciato la Moto3, Migno ha sempre guidato una KTM, e per questo desiderava mettersi alla prova con la Honda, unica alternativa, per ora, alla moto austriaca.