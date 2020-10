Con Artigas in Leopard, nel 2021 Jaume Masiá Vargas passerà alla KTM e correrà con il team Ajo. Il suo annuncio sui social: "Grazie per aver creduto in me". Arriva il weekend del GP di Francia: tutto in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208)

"Grazie per aver creduto in me". Con questo messaggio postato su Instagram, Jaume Masiá Vargas ha annunciato il suo passaggio alla KTM per la prossima stagione di Moto3. Per il pilota spagnolo, il cui trasferimento era stato anticipato settimane fa da Sky Sport MotoGP, si tratta di un ritorno su KTM. Stavolta, però, la sua nuova avventura lo legherà al team Ajo nel 2021. Masiá è cresciuto sportivamente con KTM avendo partecipato alla Red Bull Rookies Cup. Attualmente sulla Honda della Leopard Racing, qui verrà sostituito da Artigas. "Sono molto felice di far parte di questa squadra per la prossima stagione - si legge sul profilo di Masiá - grazie mille a @redbull_ktm_ajo e @ktmfactoryracing per aver creduto in me. Daremo il massimo per il nostro futuro. L'obiettivo ora è rimanere concentrati per la parte finale della stagione". Il team KTM Ajo, inoltre conferma per la prossima stagione Raul Fernandez.