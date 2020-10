Test collaudatori, Pirro leader della 2^ giornata

Si tinge di rosso Ducati il giovedì in pista a Portimao: Michele Pirro con una GP20 chiude in vetta la seconda e ultima giornata di prove con il tempo di 1:40.435, a meno di tre decimi da Aleix Espargaró, leader della prima giornata. Impegnati sul tracciato portoghese i collaudatori dei team, chiamati a raccogliere informazioni utili sul circuito che segnerà l'epilogo della stagione, mentre a Le Mans la conferenza piloti apriva la settimana del GP di Francia.

Alle spalle di Pirro si è piazzata a RC213V del team HRC di Stefan Bradl con il tempo di 1:40.833, 3° Sylvain Guintoli (Suzuki) in 1:41.153. Lorenzo Savadori (Aprilia) ha portato avanti il lavoro su telaio e raccolta dati di Aleix Espargaro e Bradley Smith, terminando la giornata con il tempo di 1:41.483, mentre ha chiuso in 1:41.627 Dani Pedrosa (KTM). In pista si è rivisto anche Jorge Lorenzo (Yamaha): 1:43.163 è stato il miglior crono del cinque volte campione del mondo spagnolo.