Marini: "Farò fatica a scalare marcia, ma correrò"

Luca Marini difficilmente dimenticherà la seconda sessione di prove sul circuito di Le Mans. Il leader della Moto2 è stato protagonista di una brutta caduta, che ha lasciato con il fiato sospeso tutti gli appassionati del Motomondiale, primo fra tutti il fratello Valentino Rossi. Poco dopo l’inizio delle Libere 2, il pilota dello Sky Racing Team VR46 ha subito un highside alla curva 5, sbattendo con violenza la schiena e il piede sinistro. Per fortuna l’airbag ha attutito l’impatto, ma Luca ha avvertito comunque un forte dolore alla caviglia dopo la caduta. Marini è stato trasportato in ospedale, dove la TAC ha escluso la microfrattura al malleolo che sembrava presente nelle lastre effettuate in circuito. Adesso vuole provare a tornare subito in sella per le Libere 3 di sabato mattina, come ha spiegato al microfono di Antonio Boselli: "Mi sembrava di essere volato più in alto e per più tempo, ma per fortuna è andato tutto bene. Non mi sono rotto la caviglia sinistra, ma mi fa molto male quando muovo il piede. Penso che farò un po' fatica in moto, soprattutto a scalare marcia: riesco ad appoggiare o a spingere, ma non riesco a tirar su il piede. Devo fare un bel lavoro con quelli della clinica mobile, farò un po' di trattamenti. Spero che il dolore non sia troppo, cercherò di fare un bel bendaggio e prenderò qualche antidolorifico: secondo me ce la posso fare a correre".