Nel corso delle Libere 2, Marini ha subito un highside alla curva 5. Il pilota Sky Racing Team VR46 è stato disarcionato dalla moto, atterrando sulla schiena e sbattendo la caviglia sinistra. Il leader Moto2 è stato trasportato in ospedale per una TAC, possibile microfrattura al malleolo. Pablo Nieto: "Non ha dolore alla testa, ma ha il piede gonfio, ha preso una bella botta". Rossi sta monitorando da vicino le condizioni del fratello: "Considerata la caduta, è andata bene"

IL VIDEO DELLA CADUTA DI MARINI