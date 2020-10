Splende il sole a Le Mans, grazie alla pista asciutta tutti i piloti riescono ad abbassare il proprio tempo rispetto al venerdì. Il più veloce nelle Libere 3 è Quartararo davanti a Oliveira e Morbidelli. Rossi e Dovizioso riescono a qualificarsi per il Q2 rispettivamente con l’ottavo e il decimo tempo. Petrucci (13°) e Bagnaia (15°) saranno costretti a passare dal Q1. Nel finale cadute senza conseguenze per Valentino, Miller e Mir. In Moto2 Marini torna in sella dopo l'highside

Torna a splendere il sole su Le Mans e torna il sorriso sul volto di Quartararo. Il francese, che nelle prove del venerdì aveva avuto qualche difficoltà legata alle condizioni parzialmente bagnate dell’asfalto, ritrova la sicurezza che lo ha portato in testa al Mondiale MotoGP e chiude in testa nelle Libere 3 con 1:32.319. Tutti i piloti, grazie alle nuove condizioni meteo favorevoli, abbassano il proprio tempo rispetto alle prime due sessioni di prove. Alle spalle del pilota Petronas si piazza Oliveira (+0.130), a seguire il compagno di box Morbidelli (+0.157). Buone notizie per Rossi e Dovizioso, che accedono al Q2 rispettivamente con l’ottavo e il decimo tempo. Saranno invece costretti a passare dal Q1 sia Petrucci (13°) sia Bagnaia (15°). Nel finale della sessione, cadute senza conseguenze per Rossi, Miller e Mir. In questo momento è in corso la terza sessione di prove per la Moto2, con Marini che è tornato in sella dopo il terribile highside di ieri. I piloti della MotoGP tornano in pista alle 13:30 per le Libere 4. Attenzione agli orari delle gare di domenica: Moto3 alle 11.20, MotoGP alle 13, Moto2 alle 14.30, MotoE alle 15:40. Tutto in diretta su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno