MotoE, Torres si laurea campione del mondo

Torres chiude i conti a Le Mans: il sesto posto gli basta per festeggiare la vittoria del titolo. A tagliare il traguardo per primo è Tuuli, completano il podio Di Meglio e Hook

Domenica particolarmente importante a Le Mans: sia perché rappresenta la fine della carriera da pilota professionista di Alex De Angelis (che a causa di una caduta in Gara 1 non riesce a spingere come al soliuto e chiude 14°) sia perché Jordi Torres (Pons Racing 40) chiude i conti con i rivali e si laurea campione del mondo 2020 in MotoE. Allo spagnolo basta il 6° posto per far esplodere la festa sul tracciato francese. La vittoria va a Tuuli (Avant Ajo MotoE), dietro di lui Mike Di Meglio (EG 0,0 Marc VDS) e Josh Hook (Octo Pramac MotoE).

La top ten:

1. Niki Tuuli (Avant Ajo MotoE)

2. Mike Di Meglio (EG 0,0 Marc VDS)

3. Josh Hook - (Octo Pramac MotoE)

4. Dominique Aegerter - (Dynavolt Intact GP)

5. Matteo Ferrari - (Trentino Gresini MotoE)

6. Jordi Torres - (Pons Racing 40)

7. Niccolò Canepa - (LCR E-Team)

8. Xavier Simeon - (LCR E-Team)

9. Maria Herrera - (Openbank Aspar Team)

10. Xavi Cardelus - (Avintia Esponsorama Racing)