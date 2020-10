Le basse temperature e qualche goccia di pioggia hanno condizionato il warm up della MotoGP. Il più veloce è stato Morbidelli in 1:32.869, seguito da Vinales (+0.260) e Crutchlow (+0.326). Bene Petrucci, è 4° a +0.430. Il poleman Quartararo è 8°. Dovizioso chiude al 10° posto (+0.718), Rossi è 12° (+0.970). Più indietro Bagnaia, solo 19° a +1.654. Nel warm up di Moto3 il più veloce è Migno, warm up di Moto2 in corso. Gli orari delle gare: Moto3 alle 11.20, MotoGP alle 13, Moto2 alle 14.30

F1, GP EIFEL ALLE 14:10