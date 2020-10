Petrucci zittisce tutti: "Gesto uscito dal cuore"

Appena tagliato il traguardo da vincitore a Le Mans Danilo Petrucci ha fatto il gesto di ‘stare zitti’ portandosi l’indice al volto in modo anche rabbioso. “Avevo dentro questo gesto da tantissimo tempo – ha spiegato dopo la gara - appena fossi riuscito a rivincere volevo rifarlo, mi è proprio uscito dal cuore. Ne ho sentite tante in questo periodo, però da ieri mi sono detto ‘secondo me in gara provo a vincere’. Quando ho visto l’acqua in griglia ho pensato ‘sarà una gara tosta, pero non ho niente da perdere, ci provo’. Mi son messo lì, piano piano, a un certo punto Dovi mi ha attaccato, vedevo che gli altri stavano venendo su. Mi son detto ‘devo spingere’, l’ho fatto, ho continuato a farlo. Poi ho cercato di rimanere calmo, gli ultimi giri son stati lunghi, ma pensavo ‘oggi non mi passano’”. E non l'hanno passato. Petrucci si è portato così a casa la seconda vittoria in MotoGp dopo il Mugello 2019, la prima nella storia dela Ducati a Le Mans (51esima totale in MotoGp per la scuderia italiana), dove ha interrotto una serie di otto successi spagnoli.