Post gara particolarmente emozionante a Le Mans per Danilo Petrucci, che a sorpresa dopo aver vinto il GP di Francia riceve in diretta la telefonata della madre: "Ti pensavo, mi sono detto, stavolta non c'è mamma come gli altri anni, chissà se riesco a fare il podio, alla fine ce l'ho fatta, hai visto?!". Lacrime di commozione per il ducatista, che al termine della telefonata aggiunge: "Lei è il mio extra-power"

IL VIDEO