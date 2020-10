Un messaggio sentito, lanciato con il cuore che denota la sua maturità anche se ha solo 23 anni. Luca Marini, pilota dello Sky Racing Team VR46 lancia un messaggio ai giovani e meno giovani sulle precauzioni da rispettare in materia di Covid-19: "Speriamo di tenere botta fino alla fine della stagione - dice - Dobbiamo fare un bel lavoro. Ogni persona deve pensare a se stesso e agli altri, tenere la mascherina sempre, seguire i protocolli, si tratta di fare un piccolo sforzo per ancora pochi mesi, poi magari il vaccino arriverà e si tornerà alla normalità, se tutti ci impegniamo e seguiamo quello che ci dicono gli esperti, sono sicuro che la diffusione del virus sarà nettramente inferiore".

Poi rivolto specialmente ai giovani: "Quest’estate anche dalle mie parti come Rimini e Riccione c’è stata un po’ di superficialità, i ragazzi hanno esagerato nel tornare alla vita normale - prosegue - il Coronavirus è un nemico invisibile che non è mai scomparso, sembrava essersi attenuato in estate ma ora sta tornando, i casi stanno aumentando esponenzialmente, mi raccomando, teniamo la mascherina e rispettiamo le distanze ancora per qualche tempo".