Marco Bezzecchi rivela come Valentino Rossi sta vivendo la quarantena dopo la positività al coronavirus che gli ha impedito di essere in pista in questo weekend ad Aragon: "Ci siamo sentiti questa mattina - ha spiegato il pilota dello Sky VR46 a Sky Sport -. Ci segue da casa e ci ha dato anche tanti consigli. E' un peccato non averlo qui, ma ci sentiamo spesso. Ha visto qualche punto in cui, specialmente in MotoGP, c'era stata qualche caduta e scivolata, così ci ha detto di avere un occhio di riguardo in più".