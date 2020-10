Pecco Bagnaia commenta la difficile giornata in sella alla sua Ducati Pramac, con il 19° tempo staccato nelle prove libere ad Aragon: "Non riusciamo a mandare in temperatura le gomme, è una situazione abbastanza complicata. Dobbiamo lavorare, perché è una pista su cui possiamo andare forte". Attenzione agli orari delle gare, posticipate per evitare le basse temperature: Moto3 alle 12, Moto2 alle 13:20, MotoGP alle 15

Venerdì complicato per Pecco Bagnaia, che ha terminato la prima giornata di Libere ad Aragon con il 19° tempo. Una giornata difficile per il pilota italiano, così come per tutte le Ducati: "In mattinata non riuscivamo proprio a far lavorare le gomme, è stato molto difficile - ha detto Pecco ai microfoni di Sky Sport -. Nel pomeriggio è andata un po' meglio all'inizio, ma dopo otto giri ho finito subito la gomme dietro, senza andare forte come facevano i primi. E' una situazione abbastanza complicata. Anche quando ho messo la soft dietro, non abbiamo fatto quello step che ci aspettavamo. E' difficile portare a temperatura le gomme, soprattutto si strappano immediatamente e finiscono subito. Dobbiamo lavorare molto, perché è una pista che può funzionare bene per noi e in cui possiamo andare forte, ma al momento la moto non lavora come dovrebbe".