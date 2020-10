Scott Redding ha piegato la concorrenza nella prima giornata di attività in pista a Estoril. L’inglese ha fatto la differenza fin dai primi minuti della FP1, segnando il miglior tempo in entrambi i turni e fermando il cronometro a 1’36”886 al termine della sessione del pomeriggio. Toprak Razgatlioglu insegue a un decimo scarso, mentre Loris Baz chiude terzo dopo aver guidato a lungo la FP2 nonostante una scivolata.

Jonathan Rea porta a casa il quarto posto in un venerdì nel quale sembra non aver ancora trovato la quadratura del cerchio su una pista per lui nuova. Dietro di lui troviamo il suo compagno di squadra Alex Lowes, con Garrett Gerloff sesto a precedere Chaz Davies. In top-10 anche Jonas Folger, Michael Van Der Mark e Leon Haslam, appena davanti al teammate Alvaro Bautista (caduto nel pomeriggio).

Ancora una volta male le BMW, dodicesima e diciottesima con Tom Sykes e Eugene Laverty. Michael Ruben Rinaldi, reduce dall’annuncio del suo passaggio in Ducati ufficiale per il 2021, non è andato oltre il tredicesimo tempo; il pilota del team GoEleven resta comunque il migliore tra gli italiani, alla luce della sedicesima posizione di Federico Caricasulo (nono in FP1) e della diciassettesima di Matteo Ferrari.