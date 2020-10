Coppia tricolore al vertice delle libere Supersport: Raffaele De Rosa e la sua MV Agusta F3 fermano il cronometro in 1’40”745, segnando il miglior tempo nel combinato delle due sessioni di venerdì. Il napoletano ha tenuto dietro per mezzo decimo scarso l’ottimo Hannes Soomer, galvanizzato dal doppio podio di Magny-Cours, mentre al terzo posto si è issato Lucas Mahias (al comando in FP1). I primi tre sono racchiusi in soli centodiciotto millesimi. Quarta posizione per Isaac Vinales davanti a Seven Odendaal e al rientrante Jules Cluzel, mentre Peter Sebestyen precede un Andrea Locatelli stranamente lontano con l’ottavo tempo; in top-10 anche Philipp Oettl e Karel Hanika, appena fuori Corentin Perolari e Manuel Gonzalez. Tornando in Casa Italia, Kevin Manfredi chiude al tredicesimo posto, Axel Bassani è diciassettesimo e Federico Fuligni lo segue a ruota.

Miglior tempo tricolore anche nella Supersport 300, dove Bruno Ieraci ha fatto la differenza con il tempo di 1’51”514. Seconda posizione per Mika Perez e terza per Nick Kalinin, che si riaffaccia nelle posizioni di testa dopo molto tempo. Marc Garcia è quarto, con Alvaro Diaz al quinto posto e Tom Booth-Amos sesto. Nei primi trenta anche gli italiani Filippo Rovelli (11°), Mirko Gennai (21°), Alfonso Coppola (24°) e Marco Gaggi (30°).