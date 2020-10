Nervi tesi per Andrea Dovizioso, deluso dal sabato di Aragon. Partirà 13° in gara, una posizione molto complicata per chi è in lotta per il Mondiale: per la seconda volta negli ultimi tre GP ha mancato la top 10 in griglia. Durante le qualifiche il ducatista è protagonista di un duro sfogo al ritorno al box: lancia il guanto contro il muro e si lascia andare a qualche imprecazione, prima di andare via senza parlare con nessuno. Andrea è probabilmente arrabbiato per essere rimasto fuori dal Q2, mentre altre due Ducati hanno invece conquistato le prime due posizioni nel Q1 (Petrucci e Miller). Il pilota ternano, tra l’altro, si è messo alle spalle di DesmoDovi nel Q1: ha sfruttato la sua scia e ha piazzato il miglior tempo, escludendo di fatto Dovizioso dal Q2. Un risultato negativo per chi sta provando a conquistare il titolo: Andrea è 3° nella classifica del Mondiale, a -18 dal leader Fabio Quartararo. Il francese partirà invece dalla pole nel primo dei due GP in programma ad Aragon.