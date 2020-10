Danilo Petrucci rivela la sua versione dopo l'esclusione di Andrea Dovizioso dal Q2 delle qualifiche ad Aragon: "Non avevo parlato con lui prima, nè Ducati mi aveva dato ordini, altrimenti li avrei rispettati. Mi spiace che si sia arrabbiato, voglio parlare con lui"

Danilo Petrucci dà la sua versione dei fatti dopo l' esclusione dal Q2 di Andrea Dovizioso , a cui nessuna Ducati ha tirato la scia , venendo così eliminato dalle qualifiche del GP di Aragon , con il forlivese che scatterà 13° . Chi invece ha sfruttato la scia del compagno è stato proprio il ternano. Dovi è tornato ai box furioso, scagliando i guanti e non parlando con nessuno. Il team manager della Ducati, Tardozzi , ha parlato di " casualità ". Tesi confermata anche da 'Petrux'.

"Ducati non ha dato ordini, altrimenti li avrei rispettati"

"Prima della qualifica non mi sono parlato con Dovizioso e Ducati non mi ha dato alcuna indicazione - ha spiegato Petrucci -. Io ho fatto quello che potevo, sono alcune gare che soffro nella velocità di punta e avevo bisogno di una scia in qualifica. Se Ducati mi avesse dato un ordine, lo avrei rispettato ma nessuno mi ha chiesto nulla. Mi spiace che Dovi si sia arrabbiato, voglio parlare con lui”.