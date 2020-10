Condizioni meteo migliori ad Aragon rispetto al venerdì, con temperature più alte di 7 gradi. Il più veloce nelle Libere 3 è stato Morbidelli, ma in testa alla classifica combinata resta Vinales. Tutte le Ducati costrette a passare dal Q1: Dovizioso 13°, Bagnaia 15°, Petrucci 18°. Brutta caduta per Quartararo alla curva 14: ha dolore alla natica, ma nessuna frattura, sarà in pista per le Libere 4. Attenzione agli orari delle gare: Moto3 alle 12, Moto2 alle 13:20, MotoGP alle 15

VIDEO. LA CADUTA DI QUARTARARO