Quartararo partirà davanti a tutti in Spagna: il francese spezza una sequenza di 8 pole spagnole consecutive ad Aragon. Alle sue spalle c'è Vinales, unica Yamaha ufficiale in gara vista l'assenza di Rossi, risultato positivo al Covid. Crutchlow completa la prima fila, confermando i progressi della Honda negli ultimi GP. La migliore Ducati in griglia è quella di Miller (5°). Più staccate le altre Ducati: 8° Petrucci, 13° Dovizioso, 17° Bagnaia. Partenza posticipata alle 15

GP ARAGON, GLI HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE