Il turco di Yamaha si prende la pole nell’ultimo round stagionale del Mondiale, Redding e Rea finiscono a terra e partiranno molto indietro. Il weekend della Superbike in Portogallo è in diretta su Sky

Tante emozioni nel sabato della SBK, con Toprak Razgatlioglu (Yamaha) che conquista la sua prima pole in carriera nel Superbike. Il suo vantaggio al termine delle qualifiche all'Estoril è di 7 decimi mentre sono caduti i due piloti in lizza per il mondiale, ovvero Jonathan Rea (Kawasaki ) e Scott Redding (Aruba Ducati). Razgatlioglu dunque stampa un 1.36.154 che gli permette di mettersi alle spalle Leon Haslam e Garrett Gerloff.