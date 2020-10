GP Aragon, gara di Moto2 LIVE. Cade Marini

In corso la gara di Moto2, caduta per Luca Marini. Al comando Bezzecchi. Straordinario Masia in Moto3: partito dalla 17^ posizione riesce a rimontare fino a tagliare il traguardo per primo. Alle sue spalle Binder e Fernandez. 4° Fenati, 7° Arenas, che resta leader del Mondiale davanti a Ogura (a -13) e Vietti (a -18). Alle 15 la gara di MotoGP live su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno

