Gara incredibile in Moto2, con tre cadute sfortunate ma decisive: prima Marini, poi Di Giannantonio e Bezzecchi. Quest'ultima ha spianato la strada al successo di Lowes, ma soprattutto ha portato Bastianini (2° al traguardo) in vetta al Mondiale. Riviviamo i tre momenti chiave del GP ad Aragon. Il Motomondiale correrà sullo stesso circuito anche nel prossimo weekend: tutto in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208)

MOTO2, GLI HIGHLIGHTS DELLA GARA DI ARAGON