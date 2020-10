Nella domenica di Aragon, a parlare del futuro di Dovizioso è il manager Battistella: "Stiamo parlando con Aprilia, ma al momento non c'è nessuna offerta. La cosa che Andrea vuole capire è innanzitutto il progetto". lle 15 la gara di MotoGP live su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno

"Con Aprilia parliamo, ma non abbiamo ricevuto un'offerta fino ad ora. Andrea vuole capire più di tutto il progetto, questa è la cosa più importante per lui, ma non ne abbiamo ancora parlato con Aprilia, vedremo nei prossimi giorni se qualcosa si dovesse muovere". Sono le parole di Battistella, manager di Dovizioso, su quello che potrebbe essere il futuro del pilota di Forlimpopoli.