Petrucci dopo Aragon: "Mi dispiace per quello che è successo con Dovi, non so quanto abbia penalizzato la gara. Resta il problema del rettilineo, perdo molto, è il motivo per cui ieri ho cercato una scia. Ma viaggeremo insieme, avremo modo di chiarirci". Sul GP: "Pol Espargaró mi ha tamponato a 4 giri dal termine, peccato, per 2/3 della gara non sono stato male"

Petrucci è 15° al GP di Aragon, il ducatista sembra essere particolarmente deluso nell'intervista post gara a Sky. "Fino a 10 giri dalla fine il distacco non era male, ero abbastanza soddisfatto, Ma a 4 giri dal termine Pol Espargaró mi ha toccato e ho perso 3-4 posizioni, peccato. Non ci voleva, mi ha proprio tamponato. Stavo facendo una gara decente prima di questo episodio, stavo tenendo il passo", spiega Petrux. Settimana prossima il Motomondiale tornerà su questo stesso circuito: "Cercheremo di migliorare perche ci manca tanto grip, questo ci fa fare le curve molto piano. Gli altri anni non perdevo cosi tanto, sapevo che avremmo sofferto ma non così. Una soluzione? Al momento non l'abbiamo".

"Dovizioso? In viaggio ci chiariremo" approfondimento Dovi: "Petrucci discorso chiuso, nessun rancore" Petrucci torna su quanto successo nelle qualifiche con Dovizoso, furioso al termine del Q2 ("Danilo mi ha mancato di rispetto"): "Mi dispiace per quello che è successo, è chiaro. Non so quanto abbia penalizzato la gara, ho visto che comunque lui ha fatto una buona partenza, non era male, sono stato per metà gara dietro di lui. Rimane il problema di ieri e di un po' di gare, il punto in cui perdo di più è il rettilineo, è stato il motivo per cui ieri ho cercato una scia. Viaggeremo insieme, avremo modo di chiarirci".