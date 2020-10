Dovizioso duro ai microfoni di Sky nei confronti di Petrucci, dopo le qualifiche di Aragon: "Mi ha mancato di rispetto, mi ha fatto girare le palle. L'ho tirato tre volte e se fai così non avendo il passo significa che mi hai rubato il tempo. È una questione di rispetto, per tutta la storia che c'è stata tra noi. Non mi aspettavo che i piloti Ducati mi tirassero e lui ha fatto il suo, mi ha mancato di rispetto. Di ordini non abbiamo mai parlato, non è una questione di strategia"

