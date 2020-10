Il campione spagnolo, a casa per la riabilitazione dopo il doppio intervento alla spalla, posta un messaggio per il fratello dopo il secondo posto ad Aragon: "Ciao a tutti, sono il fratello di Alex Marquez". I complimenti ad Alex anche della Honda e i Jorge Lorenzo

Un altro Marquez che pian piano si fa strada nella MotoGP. Alex Marquez ha centrato il secondo posto ad Aragon alle spalle di Mir e subito dopo è arrivato su Twitter il messaggio del fratello Marc. A casa e alle prese con la riabilitazione a seguito del doppio intervento all'omero del braccio destro (dopo la caduta nella gara di Jerez de la Frontera), il campione in carica ha postato: "Ciao a tutti, sono il fratello di Alex Marquez". Poche parole ma chiare per sottolineare tutto l'orgoglio per quanto fatto dal fratello. Successivamente sono arrivate le congratulazioni anche di Honda e di Jorge Lorenzo.