Aragon, gara di MotoGP alle 15: il programma

Una brutta caduta nelle terze prove libere non ha fermato Quartararo : il leader del Mondiale di MotoGP partirà davanti a tutti in griglia di partenza, dopo aver conquistato la pole del GP di Aragon con il tempo di 1:47.076. Alle spalle del francese del team Petronas la Yamaha di Vinales (il migliore della classifica combinata delle libere) e la Honda di Crutchlow, che nel finale del Q2 ha strappato la prima fila a Morbidelli . Miller parte dalla quinta posizione davanti a Mir , che cerca punti preziosi per evitare la fuga in vetta al Mondiale di Quartararo, distante 10 punti. La classifica è cortissima, mancano 5 gare ma tutto può ancora succedere: Dovizioso è 3° a -18 dal Diablo, Vinales 4° a -19, poi ci sono Nakagami e Morbidelli , staccati di 34 e 38 punti. Le basse temperature hanno costretto gli organizzatori a spostare in avanti tutte le gare : quella di MotoGP chiude in bellezza la giornata alle 15, apre alle 12 la Moto2, alle 13.20 tocca alla Moto2.

Tensione Ducati

Sabato difficile per le Ducati ufficiali (Petrucci 8° in griglia, Dovizioso 13°) anche fuori dalla pista. Dovizioso furioso dopo l'esclusione dalla Q2 dove invece sono riusciti a entrare Petrucci e Miller: "Danilo mi ha mancato di rispetto. L'ho tirato tre volte e se fai così non avendo il passo significa che mi hai rubato il tempo. Non mi aspettavo che i piloti Ducati mi tirassero e lui ha fatto il suo, mi ha mancato di rispetto. Di ordini non abbiamo mai parlato, non è una questione di strategia". Petrucci: "Non ho ricevuto ordini di scuderia, altrimenti li avrei rispettati". Alle 15 l'esame in gara, Tardozzi resta fiducioso: "Dovizioso ha tutte le potenzialità per recuperare, serve una grande partenza".