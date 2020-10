Il mondiale Superbike 2020 va in archivio con la domenica di Estoril, nella quale a farla da padroni sono stati prima Toprak Razgatlioglu e poi Chaz Davies. Il turco ha replicato il successo di Gara 1 in una Superpole Race nella quale ha dominato, precedendo sul traguardo le altre Yamaha di Garrett Gerloff e Michael Van Der Mark. Davies ha chiuso quarto davanti a Jonathan Rea e Scott Redding, con Alvaro Bautista, Leon Haslam e Michael Ruben Rinaldi ad occupare le ultime tre posizioni in zona punti.



Gara 2 si preannunciava molto avvincente, ma Davies ha fatto la voce grossa fin da subito andando in fuga e vincendo la sua ultima gara in sella alla Ducati ufficiale, salutando con commozione la squadra che è stata la sua famiglia negli ultimi sette anni. Caduti Rea e Gerloff, il secondo posto è stato un affare tra Razgatlioglu e Redding, con l’inglese che nelle fasi finali si è velocizzato chiudendo il gap e scavalcando il rivale. Ducati si è assicurata dunque l’uno-due sul podio, nonché (in ordine inverso) il secondo e il terzo posto in classifica generale; il titolo costruttori va invece a Kawasaki per un solo punto.



Quarta posizione al traguardo per Van Der Mark, che lascerà Yamaha per approdare in BMW. Quinta piazza per Bautista, mentre nella lotta a quattro per il sesto posto Rinaldi la spunta su Haslam, su Xavi Fores e su Federico Caricasulo. Decimo Tom Sykes, a punti Jonas Folger, Eugene Laverty, Tati Mercado, il campione del mondo Rea e Matteo Ferrari. Tra i piloti caduti anche Alex Lowes, mentre Loris Baz ha accusato un guasto sulla sua R1.