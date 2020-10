Al termine del sabato di Aragon, Fabio Di Giannantonio brinda alla prima fila conquistata in qualifica (3° in griglia): "Quando vai forte in moto ti senti strano, è un mix di tensione e paura. Cosa mi rende felice? La moto, la famiglia e gli amici. Mi auguro di fare grandi cose e raggiungere obiettivi importanti nel Motomondiale, ma un giorno vorrei anche costruire una mia famiglia"

LO SPECIALE MOTOGP