Al Motorland arriva il primo successo della stagione per Rins: è l'ottavo vincitore diverso quest'anno in 10 gare, si tratta di un record. Alex Marquez chiude per la seconda volta consevutiva al 2° posto. Mir è 3° al traguardo, risultato che gli permette di salire in testa al Mondiale con 121 punti (+6 su Quartararo, +12 su Vinales). Dovizioso, partito 13° in griglia, risale fino alla 7^ posizione. Rivivi le emozioni del primo GP di Aragon

