Secondo El Mudo Deportivo, il pilota della Honda potrebbe operarsi per la terza volta dopo i precedenti interventi all'omero a causa della frattura riportata a Jerez. La posizione della Honda: "Nessuna preoccupazione, il programma di recupero procede". Poi anche un post di Marc su Instagram

"Nessuna preoccupazione, il programma di recupero procede secondo i piani per Marc Marquez". Così la Honda ha comunicato alla stampa quella che è l'attuale situazione del campione del mondo della MotoGP, dopo la caduta a Jerez e i due interventi all'omero del braccio destro, smentendo di conseguenza quello che era stato sostenuto da una parte della stampa in Spagna. Secondo El Mundo Deportivo, infatti, il pilota di Cervera potrebbe essere sottoposto a un terzo intervento.