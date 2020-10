Il fratello del campione spagnolo nel giovedì di Aragon: "Marc sta migliorando giorno dopo giorno, ma non posso dire se e quando tornerà in pista". C'è l'ipotesi di un rientro tra un mese, il 15 novembre a Valencia: sarà il penultimo appuntamento stagionale. Il weekend della MotoGP è in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 20)

"E' a casa, sta migliorando giorno dopo giorno, non posso dire se e quando tornerà". Così Alex Marquez, fratello del pluricampione del mondo Marc, ha risposto in conferenza stampa ad Aragon sulle sue condizioni e sulle possibilità di rivederlo in pista in questa stagione, che prevede altri cinque gran premi. C'è l'ipotesi di un rientro tra un mese, il 15 novembre a Valencia, per il penultimo appuntamento stagionale, ma il fratello ha ribadito che è ancora tutto da decidere, in base alle sue condizioni. La brutta caduta nella prima gara e soprattutto la scelta di tornare in pista ancora a Jerez subito dopo l'operazione hanno compromesso la stagione del pilota della Honda, che ora intende a quanto pare rimettersi del tutto in sesto prima di rimettersi in sella.