Brutta notizia per Riccardo Rossi, il pilota italiano del team Boé Skull Rider Facile.Energy è infatti risultato positivo al Covid-19 e salterà il GP di Teurel, il secondo consecutivo sul circuito di Aragon. A comunicare la positività è stato lo stesso pilota attarverso i social. "Ciao a tutti - ha scritto Rossi - volevo informarvi che purtroppo non participerò al GP di Aragon poiché sono risultato positivo al test del Covid-19. Mi mancherà essere in pista questo weekend, ci vediamo a Valencia". Ora è in isolamento e sta bene. "Sia la squadra che il pilota - si legge in una nota del team - sperano di ritrovarsi presto di nuovo insieme nel paddock. Per continuare a progredire nelle ultime tre gare della stagione Moto3 2020".