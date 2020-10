Arbolino può riprendere la corsa al titolo in Moto3: è risultato negativo al test del coronavirus, tornerà in pista questo weekend nel GP del Teruel. Bloccato dalle autorità sanitarie per aver viaggiato di ritorno da Le Mans vicino a una persona positiva al Covid-19, il pilota del Team Spiners è rimasto in isolamento per 10 giorni, dovendo così saltare il GP di Aragon

