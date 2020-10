L'unica certezza di questo strano Motomondiale è che nessuno è realmente favorito nella corsa al titolo. Non lo è Joan Mir in MotoGP, non lo è Enea Bastianini in Moto2, non lo è nemmeno Albert Arenas in Moto3. I valori in pista cambiano spesso, non c’è un dominatore in nessuna classe, gli episodi diventano determinanti, come il meteo in piste dove si è sempre corso in stagioni diverse, come l’eterna incognita degli pneumatici. Regna l’incertezza e questo, almeno per chi può godersi lo spettacolo da casa, in un campionato senza pubblico dal vivo, è un valore aggiunto.