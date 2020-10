Mir è il leader della classifica con 121 punti, nonostante non abbia mai vinto una gara in MotoGP. Seguono Quartararo e Vinales a 6 e 12 lunghezze. Dovizioso è quarto: il ducatista ha meno podi di tutti. Alex Marquez mago delle rimonte: 76 posizioni guadagnate in 10 gare. Questo weekend la battaglia del GP di Teruel: gara alle 13 live su Sky Sport MotoGP (canale 208) RINS: "ORDINI DI SCUDERIA? PRONTO AD AIUTARE MIR"

Il Mondiale ha un nuovo leader: Joan Mir guida la classifica con 121 punti, nonostante gli manchi ancora la prima vittoria in campionato. Fabio Quartararo insegue a 6 lunghezze: il francese invece conta ben 3 successi, ma zero podi oltre alle vittorie. Terzo è Vinales: nonostante i suoi alti e bassi di prestazione, Maverick conta solo un ritiro tra i suoi risultati, tra l'altro non per colpa sua. L'unico ko risale infatti al gp di Stiria, quando rimase senza i freni della sua Yamaha. Top Gun ha un distacco di 12 punti da Mir, mentre per Dovizioso sono 15. Il ducatista è quello con meno podi: solo 2, frutto di una vittoria e di un terzo posto.