Brivio: "Non darò ordini di scuderia a Mir e Rins"

Non servono ordini di scuderia. Serve uno spirito di squadra. Davide Brivio, team manager Suzuki, chiude il dibattito nato dopo la conferenza stampa del GP Teruel, in cui Alex Rins si era detto disposto ad aiutare il compagno di box Joan Mir nella lotta per il Mondiale. I due piloti spagnoli dimostrano di avere una buona intesa dentro e fuori la pista, tuttavia quando si sale in moto ognuno gareggia per sé stesso. È questa la sintesi del discorso di Brivio, intervistato da Sky Sport nel venerdì del Motorland: "Questa storia degli ordini di scuderia non piace molto alla Suzuki. Abbiamo parlato chiaramente con i nostri piloti già alla prima gara, invitandoli a una correttezza tra di loro, ma specificando che sarà il migliore a vincere. Stiamo cercando di creare uno spirito di squadra, ma chiaramente il pilota è egoista e fa il suo in pista".