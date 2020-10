"Marco era uno dei pochi piloti della storia per i quali il filtro della televisione non funzionava, lui arrivava anche a casa esattamente così com'era nella realtà. Era un uomo vero. E quando perdi una persona così non ti capaciti che non ci sia più, è un'assenza che non si concretizza": carezza ideale di Guido Meda a Marco Simoncelli e alla sua famiglia, a 9 anni dal maledetto 23 ottobre della Malesia "quando abbiamo perso un grande pilota e soprattutto un amico"