Il Team director Yamaha: "Valentino si sente meglio, non mostra più i sintomi del coronavirus. Speriamo che il tampone di lunedì sia negativo per riavere Vale con noi in vista di Valencia". Vinales 2° nella combinata del venerdì: "Stiamo definendo il setting. Bene il lavoro con la media, abbiamo raccolto informazioni importanti"

Rossi assente nelle due gare di Aragon, come settimana scorsa scorsa non sarà in griglia sul circuito spagnolo questa domenica, ma ci sono buone notizie sulle condizioni di Valentino: "Si sente meglio, non mostra più i sintomi del coronavirus, speriamo che il test in programma lunedì dia esito negativo così potrà unirsi al team in vista degli appuntamenti di Valencia", spiega il Team director Yamaha Massimo Meregalli.