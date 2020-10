GP Teruel, si corre ancora ad Aragon: gara alle 13

Dopo il primo GP di Aragon vinto da Rins, la MotoGP si prepara al secondo evento consecutivo previsto al Motorland, chiamato "GP del Teruel". Anche questa volta il programma è stato leggermente modificato per evitare le basse temperature del mattino, fattore di rischio per i piloti in pista. Ecco gli orari delle gare di domenica 25 ottobre: Moto3 alle 11:20, MotoGP alle 13, Moto2 alle 14:30 GP TERUEL, LE PROVE LIBERE GIRO DOPO GIRO

Da Aragon ad Aragon. La MotoGP è pronta a vivere una nuova “doppia” sullo stesso circuito, dopo quelle di Jerez a luglio, Spielberg ad agosto e Misano a settembre. Questo weekend i piloti scenderanno di nuovo in pista al Motorland. Effetti di un calendario modificato a causa della pandemia da coronavirus, ma che ci sta comunque regalando un Mondiale spettacolare e soprattutto molto equilibrato. Il nome completo del primo GP svolto ad Aragon domenica scorsa (vinto da Rins davanti ad Alex Marquez e Mir) era “Gran Premio Michelin de Aragon”, mentre il secondo GP in programma al Motorland questo weekend si chiamerà “Gran Premio Liqui Moly de Teruel”.

Il programma del GP del Teruel approfondimento MotoGP 2020, è il Mondiale più pazzo Il GP del Teruel si svolgerà da venerdì 23 a domenica 25 ottobre, con la conferenza stampa dei piloti ad aprire la settimana giovedì 22 ottobre alle 17. Come successo nel primo GP svolto ad Aragon, le basse temperature hanno portato ad alcune modifiche degli orari, per evitare il freddo nelle prime ore del mattino, fattore rischioso per le moto in pista. Di seguito gli orari delle gare: Moto3 alle 11:20, MotoGP alle 13, Moto2 alle 14:30. Tutta la settimana del GP del Teruel è in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208).

Rins torna ad Aragon da vincitore approfondimento Le pagelle di Aragon: Rins e Alex Marquez voto 10 Il primo GP di Aragon ha dimostrato, ancora una volta, che il Mondiale in corso sarà ricordato come uno dei più equilibrati di sempre. Alex Rins ha conquistato il suo primo successo in questa stagione, diventando così l’ottavo vincitore diverso nelle prime 10 gare: un record assoluto. Alle sue spalle si è piazzato Alex Marquez, che chiude al secondo posto per il secondo GP consecutivo, mettendo a tacere gli scettici che dubitavano delle sue capacità dopo la notizia del suo passaggio nel team LCR Honda per il 2021. In terza posizione abbiamo ritrovato Mir, che ha cancellato l’undicesimo posto di La Mans ritornando subito sul podio ad Aragon.

La classifica del Mondiale approfondimento Mir è il nuovo leader del Mondiale, 4° Dovizioso La continuità di Mir sta dando i suoi frutti, dato che il pilota della Suzuki è salito in testa al Mondiale con 121 punti: scavalcato Quartararo, che adesso è secondo in classifica a -6, dopo aver chiuso il GP di Aragon al 18° posto. Vinales ha superato Dovizioso nel Mondiale: lo spagnolo della Yamaha è terzo con 109 punti, il ducatista è quarto con 106 punti. Mondiale estremamente equilibrato, con i primi quattro piloti del Mondiale racchiusi in appena 15 punti.