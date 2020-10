Il dottor Marco Berlusconi, Responsabile di Unità Operativa Traumatologia presso l'Humanitas di Rozzano, è intervenuto a Sky Sport per spiegare la situazione di Marquez: "Non mi stupirei se dovesse essere ancora operato. Non prevedo che possa tornare in gara in questo 2020. A volte questo tipo di fratture impiegano anche un anno per guarire". Ecco successione dei traumi, vie possibili e tempi plausibili per il ritorno del campione del mondo

MARQUEZ PENSA ALLA TERZA OPERAZIONE