Marquez, Puig non smentisce ipotesi intervento

Tanti dubbi e nessuna certezza. Questa la sintesi delle parole a Sky Sport di Alberto Puig, Team Manager di HRC, sulle condizioni fisiche di Marc Marquez. "Sinceramente non sappiamo quando tornerà - ha spiegato Puig - tutto è possibile. La nostra intenzione è di vederlo tornare già quest'anno, lui sta lavorando per tornare in moto. Ma la guarigione della frattura sta prendendo più tempo di quanto ci aspettassimo. Il suo obiettivo è quello di tornare nel 2020, ma non leggo il futuro e non sono un mago che possa guarirlo". Sull'ipotesi di un terzo intervento al braccio infortunato Puig ha poi risposto: "Non voglio pensare che debba operarsi ancora, ma non conosco esattamente la situazione. Sappiamo che la sua frattura è lenta a guarire, non è rapida come volevamo. Un altro intervento non so, tutto è possibile. Ma mi auguro di no".