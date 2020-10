Lowes ci mette il carico. Insieme alla pole position, nel secondo round di Aragon (la seconda consecutiva) il britannico si prende anche il nuovo record della pista con un incredibile 1’51.296. Un asso importante da calare nella partita per il mondiale. Sam insegue infatti staccato di soli due punti Enea Bastianini che si è salvato in corner prendendosi il sesto posto, dopo aver faticato un po’ anche nelle libere. Più delicata la situazione di Luca Marini, undicesimo dopo essere passato attraverso le Q1. Il pesarese non ha ancora trovato la chiave di “s-volta”: (ha pure cambiato il telaio all’inizio della giornata); gli è mancato soprattutto il giro veloce perché sul passo, Luca sembra messo un po’ meglio, di quanto dica la posizione in griglia. Maluccio invece Marco Bezzecchi, decisamente più efficace nelle libere.

Il romagnolo c’ha messo l’anima (e ha chiuso la qualifica con un duro diverbio con Martin), ma nemmeno lui sembra a posto. Sorride, all’opposto, Fabio Di Giannantonio, quarto e in grado di puntare a un’altra gara all’attacco come la scorsa domenica. Lui e Bastianini sono forse le speranze migliori per impedire che la corsa di Lowes non si trasformi in una cavalcata solitaria. Loro due con l’aiuto di Navarro (le Speed Up vanno tradizionalmente forti ad Aragon), Gardner e Ramirez, costantemente tra i più veloci fin da sabato. Senza dimenticare Dixon, in crescita già da alcune gare. Per chiudere la panoramica sugli italiani: Baldassarri e Manzi partiranno dalla sesta fila, una davanti a Bulega e due davanti a Corsi e Dalla Porta.