Archiviati i warm up, la Moto3 apre il programma delle gare ad Aragon: gara al via alle 11.20, Fernandez scatta dalla pole davanti ad Arbolino e Vietti. Alle 13 la MotoGP, con Nakagami 1° in griglia davanti a Morbidelli e Rins, Moto2 alle 14.30: l'uomo da battere è Lowes, autore della pole con tanto di record della pista

GP TERUEL, GUIDA TV