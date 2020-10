Libere 3: Morbidelli è il migliore. Q1 alle 14.50

Otime notizie per l'Italia da Morbidelli: è il più veloce del terzo turno di prove libere ad Aragon con il tempo di 1:47.333. Alle sue spalle Nakagami e Quartararo. Accedono al Q2 anche Vinales, Alex Marquez, Lecuona, Rins, Oliveira, Crutchlow, Mir. Dovizioso 14°, Petrucci 17°. Qualifiche di MotoGP live su Sky alle 14.50

MotoGP, la classifica combinata (qualifiche alle 14.50):

Franco Morbidelli leader nella terza sessione delle libere di MotoGP sul circuito di Aragon. Il pilota della Yamaha in 1'47"333 ha preceduto la Honda di Nakagami (che aveva chiuso al comando le libere del venerdì) di appena 0.059 millesimi. Terza l'altra Yamaha del team Petronas di Fabio Quartararo, staccato di 0,068 millesimi. Decimo il leader del Mondiale, Mir, che in classifica ha solo 6 punti di vantaggio proprio su Quartararo. Guadagnano l'accesso diretto al Q2 anche Vinales, 4°, seguito da Alex Marquez, Lecuona, Rins, Oliveira e Crutchlow. 14° Dovizioso, costretto a partecipare al Q1 per accedere al Q2 che assegna la pole. 17^ l'altra Ducati ufficiale di Petrucci.